Selbstunfall in Weiach – Motorradfahrer schwer verletzt Ein 26-jähriger Mann drehte auf einem Firmenareal mit einem Mottorad einige Runden, bevor er aus noch unbekannten Gründen schwer verunfallte.

Die Unfallstelle in Weiach. Kapo Zürich

Kurz vor 11 Uhr unternahm ein 26-jähriger Mann auf dem Areal einer Gewerbeliegenschaft in Weiach eine Fahrt mit einem Motorrad. Aus zurzeit nicht bekannten Gründen war der Lenker mit dem Motorrad über einen Absatz gefahren, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. In der Folge hob das Motorrad ab und kam auf der Kaiserstuhlstrasse zum Stillstand. Der Lenker stürzte gleichzeitig vom Fahrzeug und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Zweiradlenker ohne Helm und den erforderlichen Führerausweis unterwegs.

Wegen des Unfalls wurde der Verkehr auf der Kaiserstuhlstrasse durch die Feuerwehr wechselseitig geführt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach, der Rettungsdienst des Spitals Bülach sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

mcp