Verkehrsunfall in Buchs – Motorradfahrer von Auto angefahren Am Mittwochabend hat sich ein 51-jähriger Töfffahrer nach einer Kollision mit einem Auto verletzt.

Bei einem Unfall in Buchs ist ein 51-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend in Buchs von einem Auto angefahren worden. Er musste mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Der 67-jährige Autolenker wollte von der Boppelserstrasse nach links in Richtung Adlikon abbiegen, der Motorradfahrer war in Richtung Otelfingen unterwegs.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die zuständige Staatsanwältin ordnete bei dem Autofahrer eine Blut- und Urinprobe an.

SDA/far

