Zeitenwechsel in Niederweningen – Motorsportfamilie präsentiert

Rennboliden im Traktorendorf Die roten Bucher-Traktoren waren seit Jahrzehnten das Markenzeichen im Dorf. Jetzt starten die Messmers mit dem neuen Rennauto-Typ Funyo Sport SP 05 eine neue Ära. Werner Bucher , Balz Murer (Fotos)

Der neue Formel-Funyo-Rennstall der Familie Messmer (von links): Isabel, Lukas und Sohn Silvano Messmer. Foto: Balz Murer

Auf der weissen Haube des Rennboliden kleben der futuristische Schriftzug Atelier mit der mystisch integrierten Zahl 313 und die Nummer 13. Sie weisen auf den Fahrer hin: Silvano Messmer, geboren am 13. 3., wohnhaft Ob der Müli 13 in Niederweningen. In den nächsten Tagen wird der VBZ-Tramreparateur 20 Jahre alt. Seit dem Alter von acht Jahren pilotiert er erfolgreich Rennkarts. Vor zwei Jahren wechselte er zu den Rennautos.