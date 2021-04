Schwerer Unfall in Rafz – Mountainbiker verunfallt und schwer verletzt Bei einem Mountainbike-Unfall in einem Waldstück in Rafz ist am Sonntagvormittag ein Mann schwer verletzt worden.

An dieser Stelle im Wald bei Rafz ereignete sich der Unfall. Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilt, fuhr um 11.00 Uhr eine Gruppe von vier Mountainbikern auf einem stark abfallenden Waldweg in Richtung Rafz.



Bei einer Weggabelung wollte ein 51-jähriger Mann links in einen Pfad abbiegen. Dabei wurde er von einer Erhöhung überrascht, hob mit dem Rad ab, kam zu Fall und wurde schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter wurde der Verunfallte mit einem Rettungshelikopter der Alpinen Air Ambulance (AAA) ins Spital geflogen.

ahu

