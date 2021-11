Klassik-Konzert – Mozart-Weihnachtskonzert 50% Rabatt am Sonntag, 26. Dezember, 15.00 + 18.00 Uhr, Tonhalle Zürich, grosser Saal. Elizabeth Avanidis

Tonhalle Zürich ZVG

Zürcher Symphoniker

Kevin Griffiths, Leitung

Claire Huangci, Klavier



Das Weihnachtskonzert der Zürcher Symphoniker vereint die schmerzlich-herzbewegende g-Moll-Symphonie mit ihrem jubelnden Schwesterwerk, der «Jupiter»-Sinfonie. Am 25. Juli und 10. August 1788 trug Mozart in sein Werkverzeichnis die Vollendung dieser beiden Werke ein, die zu seinem symphonischen Testament an die Menschheit werden sollten.

Das A-dur-Klavierkonzert vollendete Mozart am 2. März 1786 in Wien. Das Werk ist voller Empfindungstiefe, Wärme und Leuchtkraft und zählt zu Mozarts ausgereiftesten Werken. Voller Empfindungstiefe, Wärme und Leuchtkraft, zählt es zu Mozarts ausgereiftesten Werken und erfüllt exemplarisch den von Mozart formulierten Anspruch, «Kenner» wie auch «Liebhaber» gleichermassen zufriedenzustellen.



Meisterwerke von Wolfgang Amadé Mozart

Symphonie Nr. 40 g-Moll KV 550

Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488

Ouvertüre zur Oper «Die Zauberflöte»

Symphonie Nr. 41 C-Dur KV 551 «Jupiter»

Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Kategorie I: CHF 68.- statt 136.-

Kategorie II: CHF 48.- statt 96.-

Kategorie III: CHF 28.- statt 56.-

Kategorie IIII: CHF 18.- statt 36.-