Flucht in die Schweiz – Mr. Cum-Ex schaffte massenhaft Goldbarren in die Schweiz Der Deutsche Hanno Berger, der sich nach Zuoz GR abgesetzt hat, soll sein Exil auch mit einem Goldschatz finanziert haben – mit Hilfe seines Abwarts. Jetzt hat das Bundesstrafgericht seine Auslieferungshaft bewilligt. Jan Diesteldorf , Klaus Ott

Hanno Berger, Anwalt und mutmasslicher Initiator der Cum-Ex-Geschäfte, fotografiert in Zuoz. Foto: Simon Habegger (13 Photo)

Der aus dem deutschen Bundesland Hessen stammende Steueranwalt Hanno Berger gilt als eine der Schlüsselfiguren in einem der grössten deutschen Steuerskandale. Banken und Börsenhändler haben den Fiskus um mehr als zehn Milliarden Euro betrogen, wie Steuerfahnder schätzen.

Mittendrin, so der Verdacht: Hanno Berger. Er soll als gerissener Jurist mit fragwürdigen Gutachten und Geschäftsideen dazu beigetragen haben, den Fiskus um insgesamt 391 Millionen Euro zu schädigen. Berger bestreitet das.

Berger wird auch vorgeworfen, er habe eine ganze Menge Gold von seinem Anwesen in Hessen mit dem Auto in die Schweiz bringen lassen. Der Wagen sei so schwer beladen gewesen, dass es Probleme beim Transport gegeben habe. So steht es in den Ermittlungsakten, die deutsche Behörden über Berger zusammengetragen haben.