Saison 2021/2022 – Mühle Otelfingen führt 17 Veranstaltungen im neuen Programm Die Mühle Otelfingen hat ihr Programm erweitert. In der neuen Saison führt die Veranstalterin erstmals einen Kulturstammtisch ein. Anna Bérard

Das Programm der Mühle Otelfingen stellt die Kulturkommission zusammen. Von links: Patrice Gilly (Non Classic), Susanne Franklin (Spoken Word, Theater), Manuela Schmid (Kids), Andrea Frey (Spoken Word, Theater), Anne Battegay (Classic), Felix Althaus (Präsident Kulturkommission). Foto: PD

Bei der Mühle Otelfingen blickt man mit grosser Freude auf die neue Saison. Natürlich stehen die Veranstaltungen und die Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund. Mit der Zertifikatspflicht können nun aber auch wieder Begegnungen stattfinden, wie Patrice Gilly, künstlerischer Leiter bei der Mühle, betont. Der Apéro vor der Veranstaltung, die Pause und die Gespräche danach habe man letzte Saison schmerzlich vermisst. Ob man den Betrieb wie vor der Pandemie aufnehmen will, also ohne Maskenpflicht und mit vollem Saal, sei noch nicht entschieden. Es stehe aber fest, dass nicht nur die Gäste ein Zertifikat haben müssen, sondern auch alle Mitarbeitenden und die Künstlerinnen und Künstler, die in der Mühle auftreten.