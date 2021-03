Ski-Weltcup in Lenzerheide – Müller, Klammer, Feuz – wer ist der beste aller Abfahrer? Beat Feuz gewinnt zum vierten Mal in Serie die kleine Kugel. Er reiht sich ein zwischen klingende Namen. Mit verrückten Geschichten. René Hauri , Philipp Rindlisbacher

Franz Klammer

Österreichischer Nationalheld, bester Abfahrer der Geschichte: Franz Klammer, umgeben und getragen von Fans nach seiner Silberfahrt an der WM in St. Moritz 1974. Foto: Keystone/Photopress-Archiv/Str

Ski-Kaiser. Nichts Geringeres ist für die Österreicher der Mann, der mit 25 Abfahrten so viele gewonnen hat wie kein anderer. Die Heldensaga von Klammer hat Verfilmungspotenzial. Als Sohn einer Bergbauernfamilie stapft er als Dreijähriger mit seinen Ski die Hänge hoch, weil es in Mooswald, Kärnten, keine Skilifte gibt. Mit 14 erst findet er zum Rennsport, der Weg führt ihn 1976 zum Olympiasieg. In Wengen, wo er dreimal siegt, gewinnt er 1975 mit 3,54 Sekunden Vorsprung, es ist Rekord. In Kitzbühel und Gröden triumphiert Klammer gar viermal. Fünf Winter lang ist er der beste Abfahrer. Nach seinem Rücktritt ist er auch ein talentierter Rennfahrer, wird österreichischer Tourenwagenmeister.