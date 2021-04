Strassenprojekt in Dällikon – Müssen tatsächlich 28 Bäume einem Veloweg weichen? Die Hauptstrasse durch Dällikon soll beidseitig einen Radweg erhalten. Dafür will der Kanton eine Baumallee fällen. Nun schliessen sich zwei Kantonsräte dem Widerstand im Dorf an. Anna Bérard

Der Regierungsrat wird sich mit dieser Baumreihe an der Kantonsstrasse durch Dällikon befassen müssen. Foto: Francisco Carrascosa

Der Veloweg im Furttal weist Lücken auf. So müssen die Bikerinnen und Biker auf ihrer Fahrt durch Dällikon die Strasse mit den Autos teilen. Das soll sich ändern. Da sowieso eine Strassensanierung fällig ist, sollen Radstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn das Velonetz in Dällikon schliessen. Die Krux: Die heutige Fahrbahn ist zu schmal dafür. Mit einem Landkauf will der Kanton nun einen einen Meter breiten Streifen kaufen und die Strasse verbreitern. Doch just auf diesem Streifen Land stehen knapp 30 Robinien und bilden eine 270 Meter lange Baumallee.