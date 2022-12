Zeitreise ins Jahr 1971 – Muhammad Ali verbringt Weihnachten in der Schweiz Der amerikanische Boxchampion landet vor 51 Jahren auf dem Flughafen Zürich. Er will in Zürich einen Kampf bestreiten. Daniela Schenker

Muhammad Ali und seine Töchter kurz nach der Landung am Flughafen Zürich. Archivfoto: Keystone

Boxchampion Muhammad Ali wurde von seinen Fans wie ein Staatsgast begrüsst. Hunderte von Schaulustigen jubelten, als der damals berühmteste Sportler der Welt im Dezember 1971 aus einem Jumbo der Swissair stieg. Begleitet wurde er von einem rund 50-köpfigen Anhang aus Familie, Freunden, Betreuern und Bewachern. Noch auf dem Rollfeld holte ihn eine schwarze Limousine ab. Der Grund seines Besuchs war ein Boxkampf im Hallenstadion gegen den besten deutschen Schwergewichtler, Jürgen Blin, am Stephanstag, 26. Dezember. Es war das erste und einzige Gastspiel Alis in der Schweiz. Am Ring im Hallenstadion sassen Sportprominente wie Bernhard Russi, Clay Regazzoni, Ferdi Kübler und Schwingerkönig Ruedi Hunsperger. Doch nur 6361 Tickets wurden abgesetzt, das Hallenstadion war knapp halb voll.