Das Leben ist zurück: Die Weisse Villa (zweites Gebäude von links) und das Post Hotel Löwe (Mitte) in Mulegns vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten (17. April 2019). Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Ich kenne Mulegns, seit ich denken kann. Das kleine Dorf auf dem Weg über den Julierpass von Sur nach Savognin schmiegt sich an den Hang und erzählte mir als Kind Geschichte und Geschichten aus einer Zeit, in der das Post Hotel Löwe in Glanz erstrahlte, als die Weisse Villa noch dem Zuckerbäcker Jean Jegher gehörte. Und beinahe roch ich noch die verführerischen Düfte von frischem Birnbrot, denn Bündner Zuckerbäcker buken in meiner Vorstellung Birnbrot, was sonst?