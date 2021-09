Vor Schweiz - Italien – Murat Yakin erreicht den Wettkampfmodus Mit dem letzten Aufgebot: Der neue Schweizer Nationaltrainer muss in der Partie gegen den Europameister mächtig improvisieren. Florian Raz

Wie viele seiner Ideen können seine Spieler am Sonntag umsetzen? Murat Yakin, Neo-Nationaltrainer der Schweiz. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Jetzt ist er drin. Voller Wettkampfmodus. Die verbalen Scheuklappen unten, das Ziel ist, einfach irgendwie durch diese letzte Pressekonferenz vor jenem Spiel zu kommen, das im extremsten Fall bereits seine Amtszeit als Nationaltrainer der Schweiz definieren könnte. Murat Yakin mag an diesem Samstag nicht mehr über Gefühle reden. Oder über Ideen, die er seinen Spielern mitgibt gegen Europameister Italien, der inzwischen seit 35 Spielen ungeschlagen ist.

Sehr nüchtern betrachtet, geht es am Sonntag schlicht darum, ein Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 zu bestreiten. Aber wann wird professioneller Fussball schon je nüchtern betrachtet? In Italien, wo die Fussballtemperatur stets ein, zwei Grad höher ist als hierzulande, wird bereits eine «Schicksalspartie» herbeigeschrieben.