Bülach und Niederweningen – Museen in der Region sind bereit für die Wiedereröffnung Nach zwei Monaten empfangen die Museen am Samstag wieder Besucherinnen und Besucher. Schutzkonzepte sorgen für Sicherheit. Daniela Schenker

Richi Fei (links) und Fredi Ferrario haben gemeinsam mit weiteren Personen die Flughafenausstellung gestaltet, die ab Samstag wieder besichtigt werden kann. Foto: Balz Murer

Die Zwangspause ist vorbei. Ab Samstag, 6. Juni, dürfen die Museen in der Region wieder öffnen. Dann wird auch das Museum Bülach Besucherinnen und Besucher empfangen. Die Ausstellung «Flughafen Zürich – Wirtschaftsmotor unserer Region» ist wieder wie gewohnt jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr zugänglich. «Wir freuen uns, dass es wieder losgeht», sagt Fredi Ferrario, Co-Präsident des Museums. «Der Flughafen ist ja derzeit in aller Munde, aber nicht wie vor der Corona-Krise wegen zu viel Betrieb und Lärm, sondern weil durch den Lockdown die meisten Flieger am Boden bleiben mussten.»