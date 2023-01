Dorfmuseum Hüntwangen – Museum befasst sich mit Rockmusik, Hüten und Kieszügen Die neue Saison für das Museum in Hüntwangen startet am Sonntag, 5. Februar, mit der Eröffnung der Sonderausstellung «Rockmusik im Vinylzeitalter». Dorfmuseum Hüntwangen

Gezeigt wird eine Auswahl von originalen Plattencovers der Rock-, Beat- und Popszene der frühen 50er- bis Ende 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Idee, eine Ausstellung über das Thema «Rockmusik im Vinylzeitalter» zu machen, entstand durch eine Anfrage der Museumskommission an Hans Peter Millischer, leidenschaftlicher Schallplatten-Sammler aus Hüntwangen. Unterstützt von seiner Frau Monique öffneten die beiden ihr Schallplatten- und Musikrefugium im Dachgeschoss und waren bereit, dem Museum einen Teil ihrer Sammlung für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. In ihrem Schallplattenarchiv befinden sich gegen 3000 LPs und 1500 Singles. Von Bill Haley, Chuck Berry, Elvis, Wanda Jackson bis hin zu Beatles, Rolling Stones, Sauterelles, The Who und Pink Floyd ist alles dabei. Zu jeder Schallplatte hat Hans Peter Millischer die Geschichte dazu und der kleine Text neben dem Plattencover lässt einen in vergangene Zeiten eintauchen.

Ausserdem wird ein Film gezeigt, welcher vom Hobbyfilmproduzenten Otto Haller aus Buchberg produziert wurde. Der Film ist quasi ein «making off» aus dem Schallplatten-Refugium, untermahlt mit Tondokumenten von Schallplatten aus der Ausstellung. Hans Peter Millischer wird während den Öffnungszeiten meistens anwesend sein und auch mal rockige Musik auflegen.

Dauerausstellung über Hutproduktion

Im Museum gibt es natürlich weiterhin die Dauerausstellungen zu besichtigen. Die spannende Geschichte der ehemaligen Hutfabrik Ritz, eine schöne Auswahl an Hüten, viele Bilder aus der damaligen Produktion, zwei Strohhutnähmaschinen und die mit Wasserdruck funktionierende Hutpresse sind im Bereich Stroh-Hut ausgestellt. Die Kieszüge, welche über dem Modell der Kiesverarbeitung ihre Runden drehen, sowie die jährlichen Fotos vom Dach des Kieswerks sind im Bereich Kies zu sehen. Die Ersterwähnung von Hüntwangen im Jahre 1254 mit Zahlen zur Pest im Mittelalter und vieles mehr bis hin in die heutige Zeit ist in der Abteilung Geschichte (Chronikzimmer) dargestellt.

