Neues Album von Black Sea Dahu – Musik aus den Trümmern des Lebens Die Gruppe Black Sea Dahu gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Bands im Ausland. Dafür hat sie einen hohen Preis bezahlt. Ane Hebeisen

Leicht angeschlagen: Zu Besuch bei der Black-Sea-Dahu-Sängerin Janine Cathrein im zürcherischen Egg. Foto: Basil Stücheli

Hamburg im Oktober 2018. Die Gruppe Black Sea Dahu hat es im Klubhaus St. Pauli gerade nicht ganz leicht. Sängerin Janine Cathrein steht zunehmend genervt hinter dem Mikrofon und kämpft mit Rückkoppelungen. Einige Besucherinnen halten sich die Ohren zu, andere üben sich in Kleingesprächen. Es herrscht eine Unruhe, die in hartem Kontrast zur Musik der Zürcher Band steht. Es ist eine Art Charme-Folk, mit der sie versucht, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, eine Musik der leisen Wehmut, die in Sankt Pauli an diesem Abend gerade nicht Hochkonjunktur zu feiern scheint.