Musik ist zwar gut für das menschliche Gemüt, eine positive Wirkung bei Pflanzen wurde wissenschaftlich jedoch nicht erwiesen. Beim Artikel zu akustischen Pflanzenschutzmitteln handelte es sich um den 1.-April-Scherz der Stiftung Wisli und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FIBL).

Laut Kurt Schmidtke, Direktor für Forschung, Extension und Innovation am FIBL, würden Pflanzen durchaus auf Geräusche reagieren – wenn auch nur in sehr kleinem Ausmass. «Es ist mittlerweile insbesondere durch wissenschaftliche Arbeiten aus dem asiatischen Raum nachgewiesen worden, dass Pflanzen auf akustische Signale, natürlichen Ursprungs oder künstlich von Menschen erzeugt, reagieren», erklärt der Agrarwissenschaftler. Forschungen an Mais hatten gezeigt, dass selbst die Wurzel akustische Signale wahrnimmt.

Nur schwacher Effekt

In einer wissenschaftlichen Studie könnte besonders die mRNA (messenger Ribonukleinsäure) von Pflanzen interessant sein. Über diese regeln Pflanzen ihren Stoffwechsel. «Es bedarf aber entsprechende Untersuchungen spezieller, schalldichter Versuchseinheiten, in denen ein Einfluss der in der Umwelt breit vorhandenen Geräuschkulisse auch ausgeschlossen werden kann.»

Akustische Pflanzenschutzmittel, welche Pestizide gänzlich ersetzen, sind nach heutigem Forschungsstand aber eher unrealistisch. «Es wäre sicher sehr interessant, wenn die Pflanzen durch akustische Signale eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber Schaderreger entwickeln würden», sagt Schmidtke. «Bisher konnte das offenbar wissenschaftlich nicht belegt werden, da die Pflanzen nur schwach auf akustische Signale reagieren.»

