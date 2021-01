Morgen der Instrumente in Bülach – Musik lässt sich auch mit Maske schnuppern Posaune, Cello oder Harfe ausprobieren. Auch im Corona-Frühling 2021 will die grösste Musikschule der Region den Kindern das ermöglichen. Für den «Morgen der Instrumente» sind aber kreative Lösungen gefragt. Florian Schaer

Diese junge Harfenistin bestreitet ihren Stufentest in Bülach unter Corona-Richtlinien. Die Expertin ist vor Ort, die Lehrerin wird per Video zugeschaltet. Foto: zvg

Am Montag, 1. Februar, beginnt das neue Semester an der Musikschule Zürcher Unterland. Die Anmeldefrist ist längst abgelaufen. Eigentlich. Doch für all diejenigen, die in einem Anflug von Corona-Muffel die alte Gitarre entstauben, auf Ricardo nach günstigen Saxofonen suchen oder nach dreimaligem Verschieben nun doch endlich den Klavierstimmer bestellen, «nun, für die finden wir auch kurzfristig noch Einstiegslösungen», versichert der Schulleiter Andrea Willi.

Zwar müssen da und dort Veranstaltungen gestrichen werden; unter anderem ist das Neujahrskonzert dem Virus zum Opfer gefallen. Was aber das Kerngeschäft, den Musikunterricht angeht, so starte man das Semester in Bülach und in den angeschlossenen 28 weiteren Gemeinden im Vollbetrieb, sagt Willi. Mit entsprechenden Mindestabständen, mit Lüften und mit Maskenpflicht; am Klavier oder an der Gitarre ist das relativ leicht zu bewerkstelligen, für Blasinstrumente oder Gesang gibt es eine Ausnahmeregelung. «In einigen Fällen wird per Videostream unterrichtet», sagt Andrea Willi.