Erstveröffentlichung aus Glattfelden – Musikalische Erinnerungen in Buchform Der pensionierte Sekundarschullehrer und Journalist Koni Ulrich hat sein erstes eigenes Buch veröffentlicht. «Spiel mir ein Lied – Pianoman» erzählt in amüsanten Episoden von seiner musikalischen Karriere. Ruth Hafner Dackerman

Koni Ulrich aus Glattfelden veröffentlicht sein erstes Buch «Spiel mir ein Lied – Pianoman». Foto: Raisa Durandi

Überglücklich und auch ein wenig stolz hält Koni Ulrich sein Buch in den Händen. «Spiel mir ein Lied – Pianoman» ist sein erstes eigenes Werk, obwohl er beim Glattfelder Buch schon in einem Autorentrio mitgewirkt hatte. In den 25 Kapiteln der Neuerscheinung erfährt der Leser so einiges über Ulrichs musikalische Vergangenheit, über Tops und Flops, bewegende Momente und aktuelle Projekte.