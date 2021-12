Brass Band Eglisau tritt auf – Musikalische Leckerbissen zu Weihnachten und Neujahr Sie gehören zu den besten Brassbands der Schweiz und holten 2015 in Montreux den Schweizer-Meister-Titel. Jetzt ist die Brass Band Eglisau zweimal live zu erleben. Paula Wollenmann

Für das Publikum des Weihnachtskonzerts der Brass Band Eglisau sind Covid-Zertifikat und Masken vorgeschrieben. Foto: Johanna Bossart

Seit den Fünfzigerjahren musiziert das Blasorchester aus Eglisau in der Formation der Brass Band. Die Brassbands formierten sich um 1830 in englischen Kohlebergwerken als eine Art Kopie des Kammerorchesters. Erst im Laufe der Zeit, Mitte des 20. Jahrhunderts, verbreitete sich der Musikstil weit über die Grenzen Grossbritanniens hinaus, unter anderem in die Schweiz.

Weihnachtlicher Auftritt mit Organistin Gisela Stäheli

Am Weihnachtskonzert «Christmas in Brass» tritt die Brass Band Eglisau am Sonntag, 18. Dezember, in der reformierten Kirche Eglisau zusammen mit der Organistin Gisela Stäheli auf. Das Publikum des diesjährigen Weihnachtskonzerts kommt in den Genuss musikalischer Vielfalt – von barocker Orgelmusik über Unterhaltungs- bis hin zu besinnlicher Popmusik. Zusammen mit Gisela Stäheli bringt die Brass Band die Kirche zum Klingen und hüllt sie in einen weihnachtlichen Schleier. «Wir spielen erstmals zusammen mit einer Kirchenorgel – diese warmen Klänge werden bestimmt einmalig sein», so Christian Meier, Beisitzer des Vorstands der Brass Band Eglisau.