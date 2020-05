Neue Töne aus Dielsdorf – Musikalische Umarmung fürs Gemüt Weil es momentan physisch nicht geht, umarmt die Sängerin Tiziana Gulino ihre Familie und ihre Freunde musikalisch. «Un Abbraccio», heisst der Song. Beatrix Bächtold

Tiziana Gulino reicht ihrem Grossvater Vito Gulino (81), der in Dielsdorf wohnt, selbst gebackene Plätzchen durchs Fenster. Wegen Corona muss die Umarmung ausfallen. Das will sie jetzt mit dem Song «Un Abbraccio» nachholen. Foto: PD

In der Covid-19-Pandemie muss man Abstand halten. Dieser Umstand ist für Tiziana Gulino nicht nur als Mitarbeiterin der Spitex Region Bülach und als ausgesprochener Familienmensch ein Thema, sondern auch als Künstlerin. Im Alter von 17 Jahren kürte sie das Schweizer Fernsehen zur «Voice of Switzerland». Seitdem stand die heute 23-Jährige in vielen Musicals auf der Bühne, veröffentlichte mehrere Tonträger, war Gast im Fernsehen und als Solokünstlerin ist sie gut im Musikgeschäft unterwegs.