Circus Knie feiert Premiere – Musikalische und artistische Höhenflüge unter dem Chapiteau Feuer, fliegende Motorräder und viel Slapstick: Am Donnerstag feierte der Circus Knie in Rapperswil Premiere zu seiner Corona-bedingt verkürzten Tournee. Fabienne Sennhauser

Chanel Marie Knie ist erst zehn Jahre alt, in der Manege aber wirbelt sie schon wie eine Grosse. Foto: Moritz Hager

Standing Ovations. Normalerweise ist sie der verdiente Lohn der Artistinnen und Artisten zum Schluss einer jeden Show des Circus Knie. Doch was ist seit Corona schon normal. Das scheint sich auch das Premierenpublikum am Donnerstagabend in Rapperswil gedacht zu haben. Bereits nach der ersten Nummer gibt es für die über 2000 Zuschauer kein Halten mehr. Der Grund: die waghalsigen Stunts der Motorrad-Flugshow Mad Flying Bikes.

Sänger Bastian Baker ist Aushängeschild der diesjährigen Knie-Tournee. Foto: Moritz Hager Macht auch an den Strapaten eine gute Figur: Der Lausanner Bastian Baker. Foto: Moritz Hager Singen hoch zu Ross: Auch das kann der 30-jährige Westschweizer. Foto: Moritz Hager 1 / 3

Zuvor eröffnet Sänger Bastian Baker, Aushängeschild der diesjährigen Tour, die Vorstellung standesgemäss mit dem Song «Let’s Start the Show». Bevor er ganz auf die Karte Musik setzte, unterschrieb der 30-Jährige einst einen Profivertrag beim Eishockeyverein HC Fribourg-Gottéron. Dass er nichts von seinem sportlichen Können eingebüsst hat, stellt der Lausanner im Knie-Programm an den Strapaten und hoch zu Ross unter Beweis – und verzückt damit vor allem die weiblichen Fans.