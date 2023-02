Menschen im Unterland – Musikerin Conny Resch (54) aus Bülach Sie lehrt Musik und macht sie auch selber. Und beinahe wäre Conny Resch nicht im Unterland, sondern in Spanien sesshaft geworden. Sibylle Meier

Conny Resch aus Bülach ist musikalisch vielseitig unterwegs. Der Flügel ist nur eines der Instrumente, die sie beherrscht.



Foto: Sibylle Meier

«Auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, ist der Hammer», sagt Conny Resch. Nach der Ausbildung zur Musiklehrerin in den Bereichen Gesang, Klavier und Saxofon, wollte sie für sechs Monate in Granada Spanisch lernen. Sie blieb für 20 Jahre.

Zufällig an einer Jamsession von anderen Musikern entdeckt, stand sie dort fortan mit verschiedenen Formationen auf der Bühne. Sie sang und spielte Blues, Funk, Soul oder Jazz und wurde in Spanien als Sängerin bekannt. Dennoch entschied sie sich vor rund elf Jahren, zurück nach Bülach zu kommen – auch wegen ihrer damals vierjährigen Tochter.

Hier arbeitet sie in einem Teilpensum als Lehrerin für musikalische Früherziehung und tritt mit der Bluesband Resch Hour, dem Gospeltrio The curvy Mamas oder auch im Duo Spicy Soundkitchen auf. Energie tankt Conny Resch nicht nur während der Auftritte, sondern auch in ihrem Garten oder im Wald, wo sie sich der Erde nah fühlt.





