Leserreise – Musikhighlights am Mittelmeer Entdecken Sie die Musikreisen nach Malta, Gozo und Camino oder nach Palermo.

Valletta, die Hauptstadt von Malta ZVG

Musik- und Opernfest Malta

Anmeldung

Atlas Reisen

Weitere Informationen

Detailprogramm

Malta, Gozo und Camino sind weit mehr als gewöhnliche Mittelmeerinseln. Sie präsentieren sich als wahre Schatztruhen, randvoll gefüllt mit Kulturerbe aus 7000 Jahren – der perfekte Rahmen für das jährlich stattfindende Musik- und Opernfest mit dem prächtigen Manoel Theater als Mittelpunkt.

Malta ZVG

Reisedaten

8. bis 13. März 2023

Reiseprogramm

1. Tag: Flug mit Air Malta ab Zürich nach Malta (Abflug um ca. 17.30 Uhr). Nach Ankunft Transfer ins Hotel und gemeinsames Abendessen.

2. Tag: Sie entdecken zu Fuss Valletta, Maltas Hauptstadt mit ihren zahlreichen alten Bauwerken, Festungsanlagen und Kirchen, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählen. Am Nachmittag erklingen für Sie Harfe und Flöte in der St. Pauls Kathedrale. Abendessen in malerischem Ambiente in der Altstadt.

3. Tag: Mit der Fähre erreichen Sie Gozo, die Schwesterinsel Maltas. Sie bummeln durch Victoria mit ihrer schönen Zitadelle und geniessen den herrlichen Blick über die Insel von der Stadtmauer aus. Beim Mittagsimbiss probieren Sie Spezialitäten aus Gozo.

4. Tag: Besichtigung des Doms von Mosta und anschliessend Mdina, die frühere Hauptstadt, mit ihren schmalen Gassen, Palästen, Adelshäusern und Klöstern. Mittags exklusiver Musikgenuss im Karmeliter Kloster. Am Abend kosten Sie Maltas Nationalgericht «Fenkata» (Kaninchen).

5. Tag: Auf dem Markt in Zebbug erleben Sie das typisch maltesische Treiben hautnah. Nachmittags Hafenrundfahrt. Nach dem gemeinsamen Abendessen geniessen Sie die Oper «Tosca» im Manoel Theater.

6. Tag: Am Mittag Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Air Malta nach Zürich (Ankunft ca. 17.00 Uhr). Individuelle Heimreise.

Teilnehmerzahl

Mind. 18, max. 30 Personen

Preis pro Person

Fr. 3 550.– Doppelzimmer

Fr. 520.– Zuschlag Zimmer zur Alleinbenützung

Fr. 180.– Zuschlag Doppelzimmer mit seitlicher Meersicht

Fr. 280.– Zuschlag Doppelzimmer mit Meersicht

Leistungen

Flug mit Air Malta Zürich–Malta und zurück in Economy-Klasse inkl. Taxen

5x Übernachtung/Frühstück im 5-Stern-Grand Hotel Excelsior, Valletta

Abendessen am 1., 2., 4. und 5. Tag

Mittagsimbiss am 3. Tag

Gute Karte für das Duett «Harfe und Flöte» am 2. Tag

Gute Karte für das Konzert am 4. Tag

Gute Karte für die Oper «Tosca» am 5. Tag

Hafenrundfahrt am 5. Tag

Besichtigungen, Transfers und Eintritte gemäss Programm

Lokale Reiseleitung für die Führungen

Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich

­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­--­-­--­--­--­--­-­--­--­--­--­-

Operngenuss in Palermo

Anmeldung

Atlas Reisen

Weitere Informationen

Detailprogramm

Siziliens Hauptstadt sprüht vor Leben. Im 19. Jahrhundert liess sie sich von bekannten Architekten das grösste Opernhaus Italiens bauen – das Teatro Massimo. Lassen Sie sich von der Fülle an Kultur, dem Duft der Orangen- und Zitronenhaine und dem Geschmack der sizilianischen Küche begeistern.

Monreale auf Sizilien ZVG

Reisedaten

15. bis 19. April 2023

Reiseprogramm

1. Tag: Flug mit Swiss ab Zürich nach Palermo (Abflug um ca. 12.00 Uhr). Nach Ankunft Transfer ins Hotel mit einem Stopp auf dem Monte Pellegrino. Gemeinsames Abendessen in einem nahegelegenen Restaurant.

2. Tag: Fahrt nach Cefalù, dem pittoresken Städtchen an der Nordküste Siziliens mit dem berühmten Normannendom. Frühabends Besichtigung des Teatro Massimos und Aperitif, bevor die Premiere der Oper «Norma» startet.

3. Tag: Erkundungstour durch Palermo. Die quirlige Stadt ist nicht nur für ihre Bauwerke berühmt, sondern auch für ihre Strassenküche. Nachmittags Besuch der Destillerie Tutone, einem alteingesessenen Familienbetrieb, die einen Getränkezusatz auf Anisbasis erfunden haben, der die Palermitaner lieben.

4. Tag: Eine der Hauptattraktionen Siziliens ist der Dom von Monreale mit seinen byzantinischen Mosaiken. Weiterfahrt nach Segesta. Feierlich thront der dorische Tempel inmitten der Frühlingslandschaft. Abschiedsabendessen an der Strandpromenade Palermos.

5. Tag: Am Mittag Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Swiss nach Zürich (Ankunft ca. 17.00 Uhr). Individuelle Heimreise.

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 25 Personen

Preis pro Person

Fr. 3 350.– Doppelzimmer Executive

Fr. 440.– Zuschlag Zimmer zur Alleinbenützung

Fr. 350.– Zuschlag Doppelzimmer Deluxe

Leistungen

Flug mit Swiss Zürich–Palermo und zurück in Economy-Klasse inkl. Taxen

4x Übernachtung/Frühstück im 4-Stern-Grand Hotel Piazza Borsa, Palermo

Abendessen am 1. und 4. Tag

Street-Food-Verkostungen inkl. Mittagessen am 3. Tag

Aperitif in der Königsloge des Teatro Massimo am 2. Tag

Gute Karte für die Oper «Norma» am 2. Tag

Besichtigungen, Transfers und Eintritte gemäss Programm

Lokale Reiseleitung für die Führungen

Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich

Organisation und Bedingungen

Die Reisenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Atlas Reisen. Es gelten die AGB der Atlas Reisen/Media Touristik AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

Atlas Reisen, Birmensdorferstr. 55,

Postfach, 8036 Zürich

Tel. 044 259 80 08

gruppen@atlas-reisen.ch

www.atlas-reisen.ch

Diese Reisen können CO₂-kompensiert werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.