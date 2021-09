Eine einzige Schule für den Musikunterricht – Musikschule Unteres Furttal will sich Regensdorf anschliessen Die kleinere Musikschule Unteres Furttal und die grössere in Regensdorf planen einen Zusammenschluss. Für die Kinder in Otelfingen, Dänikon, Hüttikon und Boppelsen erweitert sich damit das Angebot. Anna Bérard

Ob ein Kind wie dieser Junge im Bild Tuba spielen lernen kann, hängt nicht zuletzt mit der Grösse der Musikschule seiner Region zusammen. Archivfoto: Moritz Hager

Gefragtere Instrumente wie Klavier und Gitarre bieten praktisch alle Musikschulen an. Ob ein Kind aber Harfe, Laute oder Cello spielen kann, hängt von der Grösse einer Musikschule und deren Angebot ab. Bei der Musikschule Regensdorf können die Kinder alle drei Instrumente lernen. Anders in den Nachbargemeinden Otelfingen, Dänikon, Hüttikon und Boppelsen. Dort bietet die Musikschule keines der drei eher speziellen Instrumente an. Wenn ein Kind dennoch Harfe spielen will, muss es Privatunterricht nehmen, was erheblich teurer als die Stunden in den subventionierten Musikschulen ist.