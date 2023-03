Ja zum Anschluss – Musikschulen um den Flughafen bündeln die Kräfte Opfikon sagt Ja zum Zusammenschluss der Musikschulen Kloten, Bassersdorf und Lufingen mit jener von Opfikon. Ab 1. August 2023 ist man eins.

Die Stimmberechtigten in Opfikon hatten Musikgehör für diesen Zusammenschluss. Da die beiden Musikschulen Opfikon und Kloten-Bassersdorf-Lufingen eine kritische Grösse aufweisen, sollen die Kräfte gebündelt werden. In Kloten, Bassersdorf und Lufingen war die Sache bereits klar, in Opfikon kam die Vorlage nun an die Urne. 92,37 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ja, die Stimmbeteiligung lag bei 12,77 Prozent. Durch eine Zusammenlegung soll die heutige Qualität der beiden Musikschulen gesichert werden und eine breit abgestützte, starke und attraktive Musikschule für die Region entstehen, so das Argumentarium der Befürworterinnen und Befürworter. Ab 1. August 2023 wird es so weit sein. Die vergrösserte Musikschule wird «Musikschule Region Flughafen» (MRF) heissen.

red

