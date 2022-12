Tesla liefert ersten E-Truck aus – Musk lässt ein «Biest» auf die Welt los – mit drei Jahren Verspätung Teslas erster Elektro-Lastwagen kommt aus der Gigafactory in Nevada. Die sagt sehr viel aus über den Milliardär. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

2017 angekündigt, jetzt bereit: Tesla-Chef Elon Musk bei der Auslieferung des ersten Semi -Trucks.



Foto: Tesla

In einer Sache ist Elon Musk der Allerbeste auf der Welt – und er ist in genau dieser Sache auch der Schlechteste. Das ist der Grund, warum die Leute an ihn glauben, in seine Ideen investieren, seinen Visionen vertrauen. Es ist auch der Grund, warum sie ihm misstrauen, an seinen Ideen zweifeln, die Visionen hinterfragen. Musk weiss ganz genau, dass es so ist, und es scheint ihm Vergnügen zu bereiten, damit zu spielen – obgleich Menschen, die mit ihm zu tun haben, davon berichten, wie sehr ihn genau das auch quält.



Diese Sache: Timing.



Donnerstagabend, Gigafactory 1 in Reno. Musk wird im neuen Lastwagen auf die Bühne gefahren, den der Elektroautobauer Tesla an Getränkehersteller Pepsi ausliefert. «Sieht stark aus, und fährt sich wie ein Tesla», sagt er. Die Anwesenden jubeln: Es sind bei solchen Präsentationen – nicht nur bei Tesla – stets Claqueure im Hintergrund, die in dramatisch wertvollen Momenten begeistert sind. Musk sagt: «Jeder Fahrer, der das krasseste Gefährt auf der Strasse haben will, sollte den Tesla-Semi fahren wollen.» Jubel. Musk sagt, dass sein Truck drei Mal so kräftig sei wie ein Diesel-Lastwagen: «Wir bauen keine langsamen Autos bei Tesla.» Jubel. Musk sagt: «Es ist ein Biest.» Jubel.



Und natürlich sagt er wieder, wie verrückt sie doch eigentlich bei Tesla sind, verschiedene E-Fahrzeuge zu bauen. Das mache aus Markensicht zwar überhaupt keinen Sinn, jedoch gehe es bei Tesla nicht um die Marke, sondern um die Mission: «Nachhaltiger Transport.» Musk weiss freilich, dass bei Tesla die Mission die Marke ist. Deshalb ist der Konzern so wertvoll.

Wert der Tesla-Aktie sinkt



Das Timing hätte kaum besser sein können. Musk ist derzeit mal wieder omnipräsent, je nach Sichtweise gilt er entweder als der Allerbeste oder der Allerschlimmste. Er krempelt Twitter um, es vergeht kaum ein Tag ohne Visionen, die er ungefiltert an 119,4 Millionen Fans sendet – von wo aus diese Botschaften in alle Welt metastasieren. Es gilt schliesslich immer noch, was in Apples Think-Different-Reklame über Leute wie Musk manifestiert ist: «Du kannst sie glorifizieren oder sie zu Bösewichtern erklären – aber Du kannst sie nicht ignorieren.»



Es hilft natürlich, wenn ein Genie, wenn sowohl Glorifizierung als auch Bösewichtifizierung überhandnehmen, bei allzu viel Kritik über die eine Sache (Twitter) den Test einer Rakete von Space-X verkünden oder sagen kann: Es gibt da ja auch noch diese andere Weltenretter-Sache. Also eine Ausstellung von Tesla-Fahrzeugen im Petersen Automotive Museum in Los Angeles etwa oder diese Auslieferung des ersten Trucks.

Das Timing war auch deshalb formidabel, weil sich Leute, die an Musks Firmen beteiligt sind, durchaus fragen: Wenn er, wie er sagte, rund um die Uhr an Twitter arbeitet, wie viel Zeit bleibt denn noch für all die anderen Projekte, mit denen er die Menschheit retten will? Der Wert der Tesla-Aktie ist seit der Twitter-Kauf-Ankündigung im April um mehr als die Hälfte gesunken.

Bei einem Prozess in Delaware, es geht um ein 56-Milliarden-Dollar-Vergütungspaket aus dem Jahr 2018, sagte Musk vor zwei Wochen: «Ich erwarte, dass ich meine Zeit bei Twitter reduzieren werde.» Kurz darauf die Ankündigung der Semi-Truck-Auslieferung am 1. Dezember, und kurz danach, natürlich bei Twitter, die Botschaft, dass ein Tesla-Truck mit 36'700 Kilo Gewicht eine 500-Meilen-Fahrt hingelegt habe. Das Beweis-Video zeigen sie nun im Schnell-Vorlauf.



Das mit dem Timing ist natürlich so eine Sache, denn: Es war nun mal der 1. Dezember 2022. Im November 2017 hatte Musk den Truck vorgestellt, zuerst auf Twitter («Das wird Euch das Gehirn aus dem Schädel in eine andere Dimension pusten.») und dann im Tesla-Designstudio bei Los Angeles. Dort sagte er: «Die Produktion beginnt 2019; wer also jetzt einen bestellt, kriegt den Truck in zwei Jahren.» Dezember 2019.

So kündete Tesla 2017 den E-Truck an: Er soll nach dem Wunsch von Musk das Speditionsgeschäft aufmischen.



Giga in der Wüste

Pepsi bestellte offenbar sofort, und bekommt den Truck mit drei Jahren Verspätung. Das ist oft so bei Tesla, zum Beispiel auch beim Selbstfahrmodus, den Musk seit Jahren ankündigt und bei dem man mittlerweile fragt, was eher kommt: der Autopilot von Tesla oder Godot aus dem Roman von Samuel Beckett? Musk macht immer wieder Scherze über seine allzu forschen Prognosen.

Allerdings sagen Leute, die mit ihm zu tun haben, dass er das ganz und gar nicht witzig findet. Es kann ihm also nicht gefallen haben, dass Konkurrent Renault Trucks vor ein paar Wochen ein paar Sticheleien in Richtung Tesla schickte («Manche reden, andere tun was – nicht wahr, Elon Musk?») und dann am vergangenen Samstag, ein paar Tage vor Tesla, E-Trucks auslieferte – ausgerechnet an Pepsi-Nemesis Coca-Cola. Kein vergleichbares Modell, aber eben die symbolische Botschaft: Wir liefern pünktlich!



Musk findet derlei Sticheleien köstlich – solange er der Stichler ist und nicht der Gestichelte. Ja, die Welt muss gerettet werden, aber bitteschön von Elon Musk. Es kann ihm also nicht schnell genug gehen bei Tesla, und das führt zu dieser Gigafactory in Nevada. Dort hatte Musk versprochen, und er lieferte: Schon 2018 arbeiteten mehr als 7000 Leute in dem Gebäude, das nach der Fertigstellung, derzeit sind 30 Prozent erreicht, das nach Grundfläche das grösste der Welt sein soll. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tesla mehr als sechs Milliarden Dollar in dieses Projekt investiert, wie bei der Mitarbeiterzahl mehr als versprochen. Es stellte sich nun heraus, worüber bereits lange spekuliert worden ist: Auf diesem Gelände werden nicht nur Batteriepacks produziert, sondern auch der Truck.



Nur, und nichts könnte symbolischer stehen für Musk und die Visionen: Reno konnte nicht mithalten mit diesem Wachstum – für das auch andere Konzerne verantwortlich sind. Draussen in der Wüste, 35 Kilometer östlich vom Stadtzentrum, stehen mehrere Warenhäuser und Fabriken von Walmart, Petsmart oder Switch. Von oben betrachtet sehen sie aus wie Spielsteine des Videospiels Tetris. Ganz im Osten, da befindet sich das Filetstück des Tahoe Reno Industrial Center, die Gigafactory 1 des Elektroautobauers Tesla. Und um die schiere Dimension zu verstehen: Auf die Fläche des aktuell existierenden Gebäudes, das ja nur zu 30 Prozent fertig ist, könnte man 25 Mal eine Fussballarena stellen – nicht nur das Spielfeld, sondern das komplette Stadion. 25 Mal. Es ist tatsächlich: giga.

Erst 30 Prozent der Fläche werden genutzt: Die Tesla Gigafactory in einer aufnahme aus dem Dezember 2019. (Archivbild)

Foto: Smnt





Was fehlt: die Siedlung in Laufweite zum Gelände, die Musk angekündigt hatte. In Reno gibt es nicht genug Wohnraum für all die Zugezogenen, von denen deshalb viele in den heruntergekommenen Hotels im Stadtzentrum wohnen und jeden Tag in Shuttlebussen in die Wüste gekarrt werden wie die Arbeiter in den Goldminen vor 150 Jahren. Es gab Berichte über Unfälle und Diebstähle: Ein Informant meldete der Börsenaufsicht, dass Tesla seine Mitarbeiter ausspioniere und gewusst habe, dass auf dem Gelände mit Drogen gehandelt werde. Im September verliess Gigafactory-Leiter Chris Lister den Konzern.

Die Symbolik der Marke Musk

Auch das ist freilich symbolisch für die Marke Musk: Die Visionen sind stets gigantisch, mit Verzögerung liefert er auch – oft ist es aber mit Skandalen verbunden und mit Angestellten, die bis zur Erschöpfen erfüllen, was Musk vorgibt. Franz von Holzhausen, der als Tesla-Chefdesigner diesen Truck entworfen hat, sagt bei der Ausstellung im Petersen Automotive Museum über den Chef Musk: «Er treibt einen ständig an, er holt das Beste aus einem raus. Wir verständigen uns manchmal darauf, dass wir uns nicht verständigen – aber am Ende ist er eben der Boss.»



An diesem 1. Dezember also: der erste Lastwagen. Musk sagte: «Der beste Truck auf der Strasse.» Jubel. Er wusste natürlich, dass ihm niemand widersprechen konnte, noch hat den Truck ja niemand getestet. Also tat das Timing- und Vermarktungs-Genie, was er am besten kann: sich zum möglichst günstigsten Zeitpunkt erst mal selbst feiern.



Im Hintergrund eingeblendet: eine Folie mit Tesla-Fahrzeugen, ganz rechts: ein Robotaxi. Ein Hinweis darauf, dass Tesla ein Taxi vorstellen wird, das keinen Fahrer mehr braucht? Wann es vorgestellt wird? Keine Info. Wann es gebaut werden wird? Keine Info? Wann es ausgeliefert wird? Keine Info. Aber jede Wette, dass nun viele Leute spekulieren und über Tesla reden werden – genau so, wie Musk es geplant hat.





