Fit in 8 Wochen – Muskelkater: Nicht dramatisch, aber überflüssig Schmerzende Muskeln müssen nicht sein. Was ist Muskelkater eigentlich, und wie wird er vermieden? Fragen und Antworten rund um die fiesen Schmerzen.

Er kennt sich aus mit den Folgen sportlicher Betätigung: Therapeut Markus Dohm-Acker, hier bei einer Übung mit Projektteilnehmerin Sirkka Varonen. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

«Ich freue mich, bald wieder Muskelkater zu spüren», sagt Sirkka Varonen, eine der vier Kandidatinnen und Kandidaten, die stellvertretend für alle Motivierten am Tamedia-Projekt «Fit in 8 Wochen» teilnehmen. Varonen möchte nach den fast zwei Corona-Jahren wieder fit werden, sich mehr bewegen. Tatsächlich bekam sie prompt nach dem Einstufungstest Muskelkater.

Aber ist Muskelkater überhaupt ein gutes Zeichen, wenn man nach längerer Zeit wieder mit Sport beginnt? Oder kann man auch fit werden ohne schmerzende Muskeln?

Was ist Muskelkater überhaupt?

«Die Muskeln kann man durch zu viele Wiederholungen oder zu starke Belastung überstrapazieren», sagt der Sporttherapeut Markus Dohm-Acker von der Schulthessklinik in Zürich. So tun die Oberschenkel einer Wanderin vor allem nach dem Bergabgehen weh, weil sie immer wieder die Stösse und das Körpergewicht durch maximale Kontraktion der Muskeln halten mussten. Und Kraftsportler, die zu schwere Hanteln benützen, bekommen später die Arme nicht mehr hoch.

In der Fachsprache werden diese Muskelschmerzen als Doms bezeichnet, Delayed-Onset Muscle Soreness, auf Deutsch: verzögert einsetzender Muskelkater. Die Schmerzen machen sich etwa 6 bis 12 Stunden nach der Überlastung bemerkbar, sind nach 48 bis 72 Stunden am stärksten – und nach 5 bis 6 Tagen überstanden, schreibt der Sportmediziner Thilo Hotfiel vom Klinikum Osnabrück in einem Übersichtsartikel in der Fachzeitschrift «Sports».

Dohm-Acker, der für unsere Leserinnen und Leser das Bewegungsprogramm zusammengestellt hat, sagt: «Unser Ziel ist, dass Sirkka Varonen und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen Muskelkater bekommen.» Fit werden und mehr Muskelmasse zulegen könnten alle aber trotzdem.

Wieso ist die Bewegung durch Muskelkater eingeschränkt?

Die Schmerzen sind ein Schutzmechanismus, damit man die Muskeln nicht mehr maximal kontrahiert. Bei Muskelkater sind die Muskeln nämlich weniger leistungsfähig und haben einen grösseren Muskeltonus, das heisst, sie sind eher angespannt, also steifer.

Dabei ist die gesamte Biomechanik betroffen. Wer zum Beispiel nach dem Skifahren heftigen Muskelkater bekommt, kann nur noch staksend gehen. Man kann die Muskeln nicht mehr richtig bewegen, was sich bis auf die Gelenke auswirkt.

Was genau passiert im Muskel?

Das ist noch nicht hinreichend geklärt. «Längst vom Tisch ist die frühere Vermutung, dass der Muskel übersäuert und sich Milchsäure ablagert», sagt Dohm-Acker. Heute gehen die Fachleute davon aus, dass es sich beim Muskelkater um Mikroverletzungen im Muskelgewebe handelt. Das ist aber noch nicht alles.

Experten vermuten weitere Beeinträchtigungen: Beispielsweise, dass – zumindest bei Leistungssportlern im Wettkampf – die Nerven ermüden, welche die Muskelzellen ansteuern. Sie geben deshalb falsche Impulse an die Muskeln.

Möglich ist auch, dass sich die Muskelfasern nicht mehr richtig koordinieren können oder dass der überlastete Stoffwechsel in den Muskeln den Muskelkater verstärkt. Schliesslich wird bei grosser Anstrengung das Glykogen aufgebraucht, also der Brennstoff, der die Energie liefert. Zudem verlieren die Muskeln Flüssigkeit, Mineralien fehlen, und in den Zellen müssen Abfallprodukte weggeräumt werden.

Die Folge: Der Körper reagiert mit Entzündungsprozessen, die wir als Schmerzen spüren.

Ist Muskelkater schlimm?

«Die Verletzungen und Entzündungsprozesse klingen zwar dramatisch, sind aber ganz natürlich», sagt Dohm-Acker. Die Muskelzellen werden repariert und dadurch dicker. Der Muskel wächst.

Manch ein Bodybuilder nimmt bewusst den Muskelkater in Kauf, um das Muskelvolumen optimal zu erhöhen. Diese Sportler wollen die Reparaturprozesse maximal nutzen, denn dadurch wird die Proteinsynthese angekurbelt.

«Das aber ist in unserem Fit-in-8-Wochen-Programm keinesfalls das Ziel», sagt Dohm-Acker. «Muskelkater ist nur dann harmlos, wenn man dem Körper genug Zeit gibt, sich auszukurieren», betont der Sporttherapeut.

Kritisch werde es, wenn jemand den Schmerz ignoriert. Wer immer wieder sehr intensiv die betroffenen Muskeln trainiert, kann damit eine stärkere Muskelverletzung auslösen – von Zerrungen bis zum Muskelfaserriss.

«Bei riesigem Muskelkater ein bis zwei Tage nichts tun.» Markus Dohm-Acker, Sporttherapeut

Gut sei hingegen, bei Muskelkater die betroffenen Partien nur wenig zu belasten. Dohm-Acker rät zu leichten Bewegungen, etwa zu schwimmen oder spazieren zu gehen. «Dadurch erhöhen Sie die Durchblutung und regen damit den Reparaturprozess an.» So joggen zum Beispiel Fussballprofis nach einem Spieltag am nächsten Morgen locker eine Runde zur Regeneration.

«Wenn man hingegen einen riesigen Muskelkater hat, sollte man ein bis zwei Tage gar nichts machen und sich pflegen», sagt Dohm-Acker.

Kann man Muskelkater vermeiden?

Es gibt drei verschiedene Ansätze, um Sportlern die Schmerzen nach ungewohntem Training zu ersparen: Kompression, Kälte oder Hitze. Dabei kommt es auch darauf an, wie viel Zeit man für die Regeneration hat.

1. Die Kompression, also quasi das Zusammendrücken der Muskeln durch entsprechende Strümpfe, soll die Muskeln zusammenhalten und so Entzündungsreaktionen vermeiden. Die Behandlung ist aber umstritten. «Es gibt keine Belege, ob dadurch auch die Leistung verbessert wird», sagt Dohm-Acker.

Eine aktuelle Untersuchung des Sportmediziners Thilo Hotfiel und seines Teams kam sogar zum Schluss, dass die Kompressionsstrümpfe nichts bringen. Die 18 Teilnehmer trugen jeweils an einem Bein einen Strumpf, am anderen keinen, und das während des Sports und sechs Stunden danach. In den Waden fanden die Sportmediziner nach dem Training aber jeweils keinen Unterschied, weder beim Muskelkater noch bei der Leistungsfähigkeit der Muskeln. Das Team veröffentlichte die Ergebnisse im Fachjournal «International Journal of Environmental Research and Public Health».

2. Eine Kältebehandlung, zum Beispiel mittels Eisbäder oder kalter Luft, eignet sich für Leistungssportlerinnen, die sich zum Beispiel bei einem mehrtägigen Wettkampf keinen Muskelkater leisten können. Durch die Kälte, so die Theorie, wird die Durchblutung im Muskel gemindert. So sollen Entzündungsreaktionen verzögert werden. «Die Kältebehandlung eignet sich für die kurzfristige Regeneration, um schnell wieder Leistung zu bringen», fasst Dohm-Acker zusammen.

3. Hobbysportler hingegen sollten sich Zeit für die Erholung nehmen, sagt der Sporttherapeut. Sie profitieren von der gegenteiligen Behandlung, durch Hitze. Ein Heisswasserbad lockert die Muskulatur, fördert die Durchblutung, und damit kommt es zur gewünschten Regeneration. Zwar werden dabei auch die Entzündungsprozesse angekurbelt, sagt Dohm-Acker. «Das ist aber nicht schlecht, denn dann fängt der Körper an, den Muskel leistungsfähiger wieder aufzubauen.»

Kann man ohne Muskelkater Muskeln bilden?

Ja. Entscheidend sei, dass das Bewegungsprogramm auf die Fähigkeit der Personen angepasst ist, die mit Sport beginnen, sagt Dohm-Acker. «Man soll sich nicht überlasten, und wichtig ist auch die Erholung. Es kommt auf die richtige Dosierung an.»

Warum bekommen Kinder keinen Muskelkater? Infos einblenden Dadurch, dass Kinder natürlicherweise immer in Bewegung sind, weil sie rennen und hüpfen, ist ihre Muskulatur die Belastung eher gewohnt, sagt Dohm-Acker. Zudem spürten sie ihren Körper besser: «Wenn die Beine müde sind, setzen sie sich hin und gehen nicht weiter.» Hinzu kommt, dass die Muskeln von Kindern flexibler sind und die Sehnen noch nicht so steif wie bei Erwachsenen. Bei einer ungewöhnlich starken Belastung reagieren die Muskeln von Kindern weniger mit Mikroverletzungen als die von Jugendlichen oder Erwachsenen nach der Pubertät. Das haben Forscherteams in mehreren Studien herausgefunden. (afo)

