Mamablog: Papierkrieg im Gesundheitswesen – Muss nur noch kurz das Formular ausfüllen Alles ist heute digital, nur nicht die Krankenakten in der Schweiz. Das nervt – und wirft grundsätzliche Fragen zur Qualität des Gesundheitswesens auf, findet unsere Autorin. Deborah Stoffel

Name, Wohnort, Geburtsort … zum x-ten Mal: Bei Gesundheitsdaten pflegt die Schweiz eine Zettelwirtschaft. Foto: Getty Images

Mein Sohn hatte neulich einen Zahnunfall. Er hat mit dem Trottinett einen plötzlichen Schlenker gemacht und ist mit einem Rad an einer auf dem Trottoir abgestellten Baustellenabschrankung hängen geblieben. Darauf war er nicht gefasst. Er stürzte vornüber, ohne sich abzustützen, und schlug sich die Frontzähne an. Es war ein schlimmes Bild. Es floss Blut, es flossen Tränen. Wir mussten zum Zahnarzt. Am Ende hatte er und hatten wir aber Glück, die Zähne haben gehalten, sie sind nur etwas im Winkel verschoben. Und in der Woche, in der sein Gebiss wehtat, gab es für ihn mehr Glacé und für uns die Chance, ihm endlich den Nuggi abzugewöhnen.