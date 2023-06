Bildung in Südkorea – Musterschüler, suizidgefährdet Koreas Schülerinnen und Studenten sind globale Spitzenreiter. Doch sie bezahlen einen hohen Preis dafür. Lee Seo-min (23) über das anstrengendste Schulsystem der Welt. Thomas Hahn aus Seoul

An der Suneung-Prüfung hängt in Südkorea die gesamte Zukunft: College und spätere Jobchancen. Foto: Ed Jones (AFP)

Am Schluss erzählt Lee Seo-min vom Streit mit ihren Eltern. Und wie es der Zufall will, spielt die Musikanlage des Cafés genau in diesem Moment «Wake Me Up When September Ends» von der US-Band Green Day, eine Rockballade über das ewige Bedauern. Es ist wie im Film, wenn die Musik die Stimmung der Handlung untermalt.