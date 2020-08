Tragödie in Uitikon – Mutter tötet sich und ihre Zwillinge In einem Waldstück bei Uitikon traf ein Passant am Montagmorgen auf ein Auto mit drei toten Insassen. Die Kapo geht von einem erweiterten Suizid aus.

In Uitikon fand die Kantonspolizei drei Tote, sie geht von einem erweiterten Suizid aus. Foto: Tamedia

Um 7.30 Uhr alarmierte ein Passant die Kantonspolizei Zürich. In einem Wald bei Uitikon stehe ein Auto mit drei regungslosen Insassen. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei konnte nur noch den Tod der drei Personen feststellen.

Erste Ermittlungen zeigen, dass die 30-jährige Mutter mit ihren Kindern am Sonntag aus Deutschland in die Schweiz einreiste und sich und ihre vierjährigen Zwillinge hier umbrachte. Der genaue Sachverhalt werde nun abgeklärt, schreibt die Kapo in einer Mitteilung.

gvb