Verkehrsunfall in Watt – Mutter und Baby angefahren und schwer verletzt In Watt sind am frühen Mittwochabend eine Frau und ihr Baby auf einem Zebrastreifen angefahren worden. Sie mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich auf der Niederhaslistrasse in Watt. Foto: PD, Kapo ZH

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend sind in Watt eine Fussgängerin und ihr Baby schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Ein 35-Jähriger war mit seinem Auto auf der Niederhaslistrasse in Richtung Regensdorf unterwegs. Zur gleichen Zeit überquerte eine 26-jährige Frau die Niederhaslistrasse auf einem Zebrastreifen. Ihr achtmonatiges Kleinkind trug sie in einer Babytrage auf der Körpervorderseite. Auf dem Zebrastreifen kam es zum Zusammenstoss zwischen dem Personenwagen und der Fussgängerin. Durch den Aufprall wurden die Frau und das Kleinkind weggeschleudert und schwer verletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Beide mussten mit Rettungswagen in Spitäler gebracht werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt. Die Niederhaslistrasse musste während mehrerer Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

