Schwerverletzte nach Unfall in Kloten – Mutter und Kind auf Zebrastreifen angefahren In Kloten sind eine Mutter mit ihrem Kind am Dienstagaben beim Überqueren eines Zebrastreifen angefahren worden. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagabend in Kloten eine Mutter und ihr Kind beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die Mutter wollte mit ihrem Kind den Fussgängerstreifen an der Dorfstrasse, ausgangs Kreisel Bassersdorfer-/Dorf-/Industriestrasse, vom rechten Trottoir her überqueren. Als sich die beiden auf dem Fussgängerstreifen befanden, kam es zu einer Kollision mit einem Personenwagen, welcher den Kreisel Richtung Dorfstrasse verliess, heisst es in der Mitteilung weiter.

Durch die Kollision zogen sich die 27-jährige Mutter und ihr drei Jahre altes Kind schwere Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in Spitäler gebracht. Der 64-jährige Automobilist wurde nicht verletzt.

Strasse mehrere Stunden gesperrt

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland, abgeklärt. Wegen des Unfalls musste die Ausfahrt Dorfstrasse des betroffenen Kreisels für ungefähr drei Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

