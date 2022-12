Medizin-Krimi – Mysteriöse Erkrankungsfälle in einem kleinen Alpendorf In Montchavin grassiert eine seltene, tödliche Nervenkrankheit. Nach jahrelanger Suche fanden Ärzte den verblüffenden Grund dafür. Martina Frei

Illustration: Benjamin Hermann

Irgendetwas stimmte hier nicht. Schon wieder erkrankte in Montchavin eine Einwohnerin an ALS. Seit die Ärztin Valérie Foucault in diesem kleinen französischen Alpendorf in den Savoyen begonnen hatte zu praktizieren, war dies nun schon der dritte Fall des unheilbaren Nervenleidens. Die Dorfärztin wurde stutzig.

Normalerweise erkrankte in der Gegend etwa eine von 40’000 Personen an dieser seltenen Krankheit. Hier in Montchavin – einem Weiler mit nur 200 Einwohnerinnen und Einwohnern – häuften sich diese Erkrankungen aus unerklärlichen Gründen.

Bei Foucaults erstem ALS-Patienten in Montchavin, einem 47-jährigen Mann, war die Diagnose im Jahr 2000 gestellt worden. 2005 erkrankte ein weiterer Mann im Alter von 63 Jahren an der schlimmen Nervenkrankheit und eine 42-jährige Frau.

Alle lebten seit ihrer Kindheit an dem Ort

Valérie Foucault verständigte einen Spezialisten für ALS am Universitätsspital in Grenoble – der prompt einen weiteren Erkrankungsfall in dem kleinen Weiler diagnostizierte. Daraufhin informierte die Hausärztin die Behörden.

Skurrile Fälle aus der Medizin Infos einblenden In loser Folge bringen wir in dieser Kolumne seltene, oft skurrile und manchmal tragische medizinische Fallgeschichten. Frühere Kolumnen sind in zwei Büchern erschienen:

Martina Frei: «Das Mädchen mit den zwei Blutgruppen», Bastei-Lübbe-Verlag, ca. 20 Fr.

Martina Frei: «Der Junge, der immer in Ohnmacht fiel», Bastei-Lübbe-Verlag, ca. 19 Fr.

ALS (Amyotrophe Lateralsklerose, auch Lou-Gehrig-Krankheit genannt) endet immer tödlich . Im Gehirn der Patienten und im Rückenmark sterben Nervenzellen ab. Da diese Nerven die Skelettmuskeln steuern, beginnt die Krankheit mit Muskelschwäche, Muskelzuckungen und -krämpfen. Schliesslich kommt es zu Lähmungen mit Schluckstörungen und Atemnot.

In seltenen Fällen kann ALS erblich sein. Doch die in Montchavin betroffenen Personen waren nicht blutsverwandt. Dennoch waren sie auf vielfältige Weise miteinander verbunden: Manche arbeiteten zusammen, andere unternahmen in der Freizeit gemeinsam etwas, einige wohnten im selben Haus. Auch ein Ehepaar war unter den Erkrankten: Zuerst traf es den Mann, sieben Jahre später litt auch seine Ehefrau an ALS. Alle Betroffenen lebten seit frühester Kindheit in Montchavin.

Auch zwei Touristen waren betroffen

Als die Erkrankungsserie nicht abriss – bis 2013 waren dort bereits fünf Personen an ALS erkrankt –, wurden auch die Behörden stutzig. 2014 begannen sie zu ermitteln und fanden weitere Erkrankte: Zwei, die 20 Jahre lang in Montchavin ihre Ferien verbracht hatten, und zwei weitere, die in der Nähe wohnten, sich aber beruflich oder in der Freizeit oft in dem Weiler aufhielten.

Mittlerweile umfasste die Liste bereits 14 Personen mit ALS – viel mehr, als zu erwarten gewesen wären. Das konnte kein Zufall sein. Irgendein Faktor in der Umwelt spielte vermutlich eine Rolle. Waren es Rückstände einer alten silberhaltigen Bleimine, die früher in der Gegend ausgebeutet wurde? Pestizide? Formaldehyd im Zigarettenrauch oder häufige Kopfverletzungen? Alle diese Faktoren werden als mögliche Ursachen von ALS diskutiert.

Der erste Verdacht: Ein Mittel, um Schnee zu erzeugen

In Montchavin fiel der Verdacht zunächst auf ein Präparat, das in den 1980er-Jahren benützt wurde, um Schnee zu erzeugen. Es enthielt diverse Mineralstoffe und Metalle, darunter auch Cadmium, Aluminium und Chrom. Mit dem Schlamm, der vom künstlichen Schnee übrig blieb, düngten die Bewohner von Montchavin jeweils im Frühling ihre Gemüsebeete.

Die Ermittler nahmen Boden-, Wasser- und Pflanzenproben, um den Gehalt an giftigen Schwermetallen zu analysieren. Sie untersuchten das Trinkwasser auf nervenschädigende Stoffe. Sie bestimmten auch die Belastung mit radioaktivem Radon in den Häusern. Doch nirgendwo stiessen sie auf eine heisse Spur.

Etliche Betroffene liessen sich Blut abnehmen, um etwaige Bleivergiftungen zu erkennen. Sie nahmen ein Medikament ein, das Schwermetalle bindet, in der Hoffnung, dass es ihr Leiden bessere. Sie liessen ihre Gene untersuchen, beantworteten Fragen zu ihrem Beruf, wie sie ihre Freizeit verbrachten, ob sie rauchten, was sie häufig assen, wie viel Alkohol sie tranken …

Ein Neurotoxikologe stellt die entscheidende Frage

Alle Werte und Angaben wurden mit einer Kontrollgruppe von 48 Personen ohne ALS verglichen. Doch der Grund für die mysteriöse Häufung von ALS in Montchavin blieb ein Rätsel – bis die ermittelnden Ärzte ihre Befunde im Dezember 2017 an einem wissenschaftlichen Kongress in der US-Stadt Boston präsentierten. Dort meldete sich ein Neurologe aus dem US-Bundesstaat Oregon zu Wort: Ob die Kranken «falsche Morcheln» gegessen hatten?, fragte er.

«Giftlorcheln» werden diese Wildpilze auch genannt. «Der Geruch ist angenehm pilzig, der Geschmack angenehm», heisst es bei Wikipedia über einen Vertreter dieser Art. Sie können Durchfall und Erbrechen hervorrufen, aber auch Schwindel, Kopfschmerzen, Muskelzuckungen und Bewegungsstörungen verursachen. Sogar zu epileptischen Anfällen und zum Koma kann es kommen.

Ähnliche Fälle auf der Insel Guam

Der Grund: Falsche Morcheln enthalten sogenannte Hydrazone. Beim Abbau dieser Substanzen im Körper entstehen giftige Stoffe, die sowohl die Produktion eines Nervenbotenstoffs drosseln als auch Schäden am Erbgut, der DNA, verursachen. Bei manchen Menschen steigt die Konzentration dieser giftigen Substanzen höher an, weil ihr Stoffwechsel sie langsamer abbaut.

Montchavin ist nicht der einzige Ort, an dem sich ALS-Erkrankungen häuften. Auch auf der Insel Guam im Westpazifik erkrankten früher auffallend viele Menschen an der schweren Nervenkrankheit. Die Ursache waren vermutlich Cycad-Samen, welche die Menschen gegessen hatten. Sie enthalten ein Gift, das ähnlich wirkt wie das Toxin in den falschen Morcheln.

Seit sich der vermutete Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cycad-Samen und ALS herauskristallisierte, gingen die ALS-Erkrankungszahlen auf Guam zurück. Inzwischen gibt es kaum noch Fälle dort. All das war dem US-Neurologen bekannt, der nach den falschen Morcheln fragte, denn sein Spezialgebiet ist die Umwelt- und Nerventoxikologie.

Angenehm schmeckende Giftpilze

Das französische Ermittlerteam nahm einen neuen Anlauf: Im Sommer 2018 wurde es wieder in Montchavin vorstellig. Sieben der 14 ALS-Patienten lebten noch, bei den Verstorbenen gaben die Familienangehörigen Auskunft. Und tatsächlich: 13 der ALS-Betroffenen hatten früher viele Wildpilze verzehrt.

Pro Jahr sammelten sie an ihren «guten» Pilzfundstellen nebst echten Morcheln auch bis zu sechs Pfund falsche Morcheln und verspeisten sie. Der Pilzkundige, den die Ärzte beizogen, erkannte die Pilze an diesen Stellen: Es waren vor allem die als schwach giftig geltenden Riesenlorcheln. Die betroffenen Kranken hatten sie für echte Morcheln gehalten.

Herbstlorchel Fruchtkörper mit längsgeripptem Siel und lappigem Kopfteil in Herbstlaub. Foto: blw Naturstudio/ullstein bild via Getty Images

Die 48 Vergleichspersonen assen zwar auch Wildpilze, darunter waren aber keine falschen Morcheln. Keine der Vergleichspersonen konnte sich jemals an Unwohlsein nach dem Pilzgenuss erinnern.

Bis zu 20 Jahre später begann die Krankheit

Die Hälfte der ALS-Kranken dagegen berichtete, dass ihnen nach dem Genuss der falschen Morcheln schon mal schwummrig zumute war, dass sie Gefühlsstörungen, Erbrechen oder Durchfall bekommen hatten. Keiner vermutete dabei jedoch eine Vergiftung. Sie nahmen an, dass sie sich an Morcheln überessen hatten.

Fünf bis 20 Jahre später machte sich bei ihnen ALS bemerkbar. Weitere rund 20 Jahre später deckten die Ärzte den wahrscheinlichen Zusammenhang auf und berichteten ihren Kolleginnen und Kollegen im « Journal of the Neurological Sciences » davon.





Martina Frei ist Wissenschaftsredaktorin, Hausärztin und hat eine ¾-Ausbildung in Public Health. Sie berichtet vor allem über Medizin- sowie Gesundheitsthemen und über Tiere. In ihrer Kolumne und in zwei Büchern beschreibt sie seit 2009 höchst ungewöhnliche medizinische Fallgeschichten. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.