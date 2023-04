Zeitenwende im Sportclub – Nach 119 Jahren: Bei GC-Ruderern sind neu Frauen willkommen Die letzte Männerbastion im Zürcher Sport ist gefallen. Mit deutlichem Mehr hat die Rudersektion des Grasshopper Club beschlossen, Frauen aufzunehmen. Patrick Kühnis

Zwei Ruderinnen beim Morgentraining auf dem Zürichsee: Die traditionsreiche GC-Rudersektion hat entschieden, neu auch Frauen aufzunehmen. Foto: Christian Beutler (Keystone).

Die Rudersektion der Grasshopper besteht seit 1904. Und genau so lange hielt sie an einer Tradition fest, die zuletzt immer antiquierter erschien: Die GC-Ruderer waren ein reiner Männerclub. Damit waren sie die Letzten ihrer Art. Das Bundesamt für Sport gab 2019 gegenüber der NZZ an, dass das wohl der einzige Sportverein im Land sei, der Frauen die Mitgliedschaft explizit verweigere.