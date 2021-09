Primarschule Hohfuri – Nach 13 positiven Tests: Drei Klassen müssen in Quarantäne Am Dienstag wurde an der Bülacher Primarschule Hohfuri ein Massentest mit 700 Beteiligten durchgeführt. Ab Freitag gilt wieder Maskenpflicht.

Ab Freitag gilt an der Primarschule Hohfuri wieder Maskenpflicht. Symbolfoto: Ennio Leanza (Keystone)

Nachdem letzte Woche bei Schulkindern an der Primarschule Hohfuri mehrere Corona-Fälle bekannt wurden, hat der Schulärztliche Dienst eine Ausbruchstestung angeordnet. Der Massentest wurde am Dienstag durch eine eigens für solche Tests beauftragte Firma gemacht. Insgesamt wurden 700 Tests durchgeführt. Unter den 92 Mitarbeitern der Schule gab es keine positiven Fälle. Von den 553 bei Kindern durchgeführten Tests fielen 13 positiv aus. Dies teilt die Primarschulpflege Bülach in einer Medienmitteilung mit.

Von den nicht getesteten Schülerinnen und Schüler waren einige bereits in Quarantäne oder sonst krankheitshalber abwesend. 14 Eltern weigerten sich, ihr Kind testen zu lassen. Für diese Kinder wurde eine zehntägige Quarantäne angeordnet. Die betroffenen Kinder können sich jederzeit einem kostenlosen Test unterziehen und so die Massnahme vorzeitig beenden.

In drei Mittelstufenklassen wurden zwei oder mehr Covid-Fälle festgestellt. Für diese Klassen hat das Contact-Tracing des Kantons Zürich eine Quarantäne angeordnet. Diese dauert bis Freitag, 17. September. Während dieser Zeit findet für die betroffenen Schülerinnen und Schüler Fernunterricht statt.

Maskenpflicht bis zu den Herbstferien

Aufgrund der hoch ansteckenden Delta-Variante und des Ausbruchs an der Schule Hohfuri sowie weiterer Infektionsfälle an anderen Schulen hat die Primarschulpflege verschärfte Schutzmassnahmen angeordnet, heisst es weiter in der Mitteilung. Ab Freitag bis zu den Herbstferien gilt Maskenpflicht in Innenräumen für das gesamte Personal und die Schüler der Mittelstufe.

Weiter schreibt die Primarschulpflege, dass ab der Woche vom 20. September repetitive Tests durchgeführt werden können.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.