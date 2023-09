Nach 90-Minuten-Kollaps – «Die Lage am Flughafenfest war stets unter Kontrolle» Wartezeiten beim Verlassen des Festgeländes, Staus und Verspätungen bei Tram und Bus. Nach dem Flughafenfest gab es deswegen Kritik. Aber nicht nur. Martin Liebrich

Tram- und Busverkehr kamen am Sonntag am Flughafen zeitweise fast zum Erliegen. Es kam zu Verspätungen von bis zu 40 Minuten. Foto: Francisco Carrascosa

Der Nachhall des Flughafenfests ist beachtlich. In der realen Welt dröhnte am Sonntagabend die Douglas DC-6B der Flying Bulls aus Kloten nach Norden in den Abendhimmel. Länger nachhallen wird das Fest in der virtuellen Welt der sozialen Medien. Die Facebook-Posts der Flughafen Zürich AG wurden am Sonntag hundertfach kommentiert. Mehrheitlich gab es Lob für «das schöne Fest». Dann gibt es auch Kritik mit Wörtern wie «Katastrophe» und «Chaos». Und dann gibt es die Kritik an der Kritik, im Sinn von «selber schuld, wer da hingeht» oder «Es braucht halt ein wenig Geduld, wenn so viele Leute kommen».