Nach den Magglingen-Protokollen – Geschäftsführer Ruedi Hediger verlässt den Turnverband Der Schweizerische Turnverband reagiert auf die Misshandlungsvorwürfe mehrerer Turnerinnen mit einem weiteren Wechsel in der Führung.

Turnverband-Geschäftsführer Ruedi Hediger reichte seinen Rücktritt ein. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Dem Schweizerischen Turnverband (STV) gelingt im Skandal rund um die «Magglingen-Protokolle» ein Befreiungsschlag: Der unter Druck geratene Geschäftsführer Ruedi Hediger reichte seinen Rücktritt ein und wird per Ende Jahr zurücktreten. Ersetzt wird der Aargauer an der Spitze des mitgliederstärksten Sportverbandes der Schweiz durch Kurt Hunziker.

Hediger hatte den Posten seit 2008 inne, davor war er viele Jahre als Chef Spitzensport tätig gewesen. In seine Zeit als Verantwortlichen fallen die Entlassungen dreier Nationaltrainerinnen in der Abteilung Rhythmische Gymnastik sowie der Skandal um Kunstturnerinnen-Cheftrainer Eric Demay im Frühling 2007. Daraufhin war Hediger zum Geschäftsführer befördert worden.

Verband geriet immer mehr unter Druck

Im vergangenen Sommer zeigten Recherchen des «Blicks», dass sich an den Missständen in der Rhythmischen Gymnastik nichts geändert hatten – auch in anderen Medien äusserten sich ehemalige Gymnastinnen kritisch über die rabiaten Trainingsmethoden von Trainerin Iliana Dineva. Auch sie wurde entlassen.

Als vor zehn Tagen im «Magazin» der Tamedia-Zeitungen die Aussagen weiterer früherer Gymnastinnen das systematische Versagen des STV in den letzten zwei Jahrzehnte aufzeigten, geriet der Verband endgültig unter Druck. Zudem belasteten zwei ehemalige Kunstturnerinnen erstmals auch Frauen-Cheftrainer Fabien Martin. Der STV schuf daraufhin eine unabhängige Ethikkommission und lässt die Vorwürfe in beiden Abteilungen überprüfen.

Der STV reagierte zudem mit einem ersten Personalentscheid: Der seit Juli suspendierte Chef Spitzensport, Felix Stingelin, schied Ende Oktober aus dem Verband aus. Gleichzeitig wandte sich der Zentralvorstand in einem offenen Brief an seine Mitglieder und die Öffentlichkeit und versprach einen Kulturwandel und einen verstärkten Dialog mit ehemaligen und aktuellen Spitzenturnerinnen. Nun akzeptierte er auch das Rücktrittsangebot von Ruedi Hediger.

wie