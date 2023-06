Auseinandersetzung in Höri – Nach blutigem Streit – Polizeihund spürt Täter im Unterholz auf Bei einem Streit auf einem Firmengelände in Höri wurde am Montagmorgen ein Arbeiter schwer verletzt. Der Täter versteckte sich – Polizeihund Ivar fand ihn trotzdem.

Erfolgreicher Einsatz für Diensthund «Ivar vom Hause Meraner» am Ufer der Glatt. Foto: Kantonspolizei Zürich

Nach einem blutigen Streit wollte sich ein 53-jähriger Portugiese am Montag in der Nähe des Glattufers verstecken. Doch er machte die Rechnung ohne Polizeihund «Ivar vom Hause Meraner».

Ereignet hatte sich die Auseinandersetzung am frühen Morgen auf einem Firmengelände in Höri. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, geriet der Portugiese gegen sieben Uhr in einen Zwist mit einem 30-jährigen Slowaken. Nach einer verbalen Auseinandersetzung kam es zwischen den beiden Arbeitern zu Tätlichkeiten. In der Folge zückte der 53-Jährige eine Stichwaffe und verletzte damit seinen Kontrahenten schwer. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden.

Der Täter ergriff daraufhin zu Fuss die Flucht. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Dabei kam der besagte Diensthund Ivar zum Einsatz, dessen Nase ihn schliesslich zum Versteck des Täters führte. Der Mann wurde festgenommen.

Die genauen Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

mst