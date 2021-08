Mittelaltermarkt in Bassersdorf – Nach Chilbi-Rückzug erscheint ein neuer Grossevent im Kalender Die Mittelaltergilde von «Basselstorff» plant Ende August einen besonderen Markt mit Gauklern, Trödlern und Livemusik. Das Interesse der Marktfahrer ist gross. Christian Wüthrich

In Bassersdorf lässt sich Ende August ins Mittelalter eintauchen, wie dieses Burgfräulein bei der letzten Durchführung vor zwei Jahren. Archivbild: Sibylle Meier

Lange war nicht klar, ob es heuer wirklich einen Mittelaltermarkt zu «Basselstorff» geben wird. «Wir haben erst vor wenigen Wochen grünes Licht bekommen», sagt Martin Etter. Er ist Mitorganisator und Sprecher der Mittelaltergilde von Bassersdorf. Das ist ein lokaler Verein von Fans dieser Epoche.

Während etliche Dorffeste und Chilbis der Region – so auch diejenige von Bassersdorf und Nürensdorf – abgesagt wurden, gibt es sie trotzdem noch, die Anlässe mit Volksfestcharakter. In diesem Fall allerdings mit einer Einschränkung. So dürfen die Organisatoren am Mittelaltermarkt maximal 1000 Personen pro Tag empfangen. Dafür gibt es vor Ort keine weiteren Auflagen. Besucher müssten weder Covid-Zertifikat vorweisen noch eine Maske tragen, erklärt Etter.