Hacker aus Bülach – Nach dem Impfausweis lässt er auch das Organspenderegister alt aussehen Sven Fassbender hat Sicherheitsmängel im Nationalen Organspenderegister festgestellt. Der Bülacher hatte bereits vergangenen Frühling für Schlagzeilen gesorgt. Flavio Zwahlen

Die Aufgabe von Sven Fassbender aus Bülach besteht darin, in Systeme oder Applikationen einzudringen und deren Schwachstellen aufzudecken. Foto: Balz Murer

Sven Fassbender dringt in die Netzwerke verschiedenster Unternehmen ein – und das ganz legal. Denn als Berater für Informationssicherheit ist es seine Aufgabe, Systeme und Applikationen von Firmen auf Schwachstellen zu überprüfen. Einen Namen machte sich der selbst ernannte Hacker in der Schweiz, als er im vergangenen Frühling gravierende Sicherheitsmängel beim elektronischen Impfausweis aufgedeckt hat. So waren Datensätze von 450’000 Nutzern offen einsehbar. Die Plattform Meineimpfungen.ch wurde danach vorübergehend deaktiviert.