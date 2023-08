Nach dem Prigoschin-Ende – Vorsicht und abwarten Die Elite reagiert zurückhaltend auf den Tod von Jewgeni Prigoschin. Sie schaut auf den Kreml, aber der will offenbar selber Zeit gewinnen. Silke Bigalke aus Moskau

Für viele ein Held: Gedenkstätte für Jewgeni Prigoschin in Moskau. Foto: AFP

Bedenkt man die Wucht dessen, was sich in den letzten Tagen in Russland ereignet hat, ist es überraschend still im Land. Vielleicht liegt es an den Umständen, unter denen der Söldnerführer Jewgeni Prigoschin ums Leben gekommen ist, dass viele nun eher abwartend auf dessen Tod reagieren. Fast erinnert es an das vielsagende Schweigen der russischen Elite vor zwei Monaten, als Prigoschins Panzer Richtung Moskau zogen. Auch jetzt scheint man darauf zu warten, dass der Kreml die Stossrichtung vorgibt.