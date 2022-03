Urs Fischer im Interview – «Nach dem Rauswurf beim FCZ habe ich mich komplett versteckt» Der Erfolgstrainer spricht über seine Sisyphus-Arbeit beim Bundesliga-Club Union Berlin – und seine Zeit beim FC Zürich, in Basel und in Thun. Javier Caceres

Nachdenklicher Erfolgscoach: Urs Fischer beschäftigt sich aktuell mit dem russischen Krieg in der Ukraine. Foto: Maja Hitij (Getty Images)

Und plötzlich ist Krieg. Urs Fischer sitzt in einer Sofaecke in einer Loge des Stadions des 1. FC Union Berlin, den er seit dreieinhalb Jahren trainiert. «2022. Und wir haben nichts gelernt. Wahnsinn», sagt der 56-jährige Zürcher und hängt dem Gedanken eine Weile nach. Dann spricht er wie verabredet doch über das grosse Spiel, das seiner Mannschaft am Dienstagabend bevorsteht: den DFB-Pokal-Viertelfinal gegen den St. Pauli.