Kommunikation ist in der Medizin die halbe Miete. Spitäler, Rehakliniken und Spitex sollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Foto: Archiv TA

Die Medienmitteilung, die das Spital Limmattal am Donnerstag verschickt hat, hätte leicht untergehen können an diesem Tag. Die Aufmerksamkeit lag auf Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli. Sie gab bekannt, wie es mit den Zürcher Spitälern, Rehakliniken und psychiatrischen Kliniken in den nächsten zehn Jahren weitergeht. Kurz zusammengefasst: Das Behandlungsangebot wird ausgebaut, und die Institutionen rücken teilweise näher zusammen – Stichwort «integrierte Versorgung».