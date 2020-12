Kaum Passagiere und Kundschaft – Nach den Festtagen steht der Flughafen wieder fast still Geschlossene Restaurants, wenig Passagiere, leere Geschäfte. Nach Weihnachten herrscht am Flughafen Zürich wieder kaum Betrieb. Astrit Abazi

Wegen der Corona-Massnahmen begeben sich kaum noch Menschen an den Flughafen Zürich. Foto: Balz Murer

Kurz nach Weihnachten läuft der Flughafen Zürich erneut auf Sparflamme. Um die Mittagszeit sind nur wenige Personen anzutreffen, die in die Ferien fliegen wollen. Der starke Rückgang der Passagierzahlen hatte sich bereits über die Festtage abgezeichnet: Zwischen dem 17. und dem 26. Dezember waren es rund 80 Prozent weniger Passagiere und 70 Prozent weniger Flugbewegungen als im Vorjahr. Jetzt wirkt selbst der sonst geschäftige Shoppingbereich fast wie ausgestorben.

Während in der Migros-Filiale weiterhin fleissig eingekauft wird, haben sich in die meisten Geschäfte nur noch ein bis zwei Kundinnen oder Kunden verirrt. Noch dürftiger sieht es in den Bars und Restaurants aus. Diese sind grösstenteils abgesperrt, die Globus Delicatessa Bar wurde sogar zugedeckt. Die neun Restaurants im Foodland bereiten nur das Nötigste vor und sind auf Take-away umgestiegen, damit sie nicht ganz schliessen müssen.