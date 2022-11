Accordissimo in Concert – Nach den heimatlichen Klängen folgten Rock, Pop und Schlager Nach zweijährigem Ausfall wegen Corona gelang es dem Harmonika-Club Regensdorf und Umgebung erneut, sein Publikum in der vollen Mehrzweckhalle Pächterried hell zu begeistern. Josef Kuczynski

«Im Örgelihuus» mit den «Schwyzerörgelifrönde Pilatusblick», Orchester Accordissimo und Dirigent Roger Bär (ganz links). Foto: Matthias Keller

Endlich wieder Musik von «Accordissimo» nach drei langen Jahren. Wen wundert es da, dass Dirigent Roger Bär sich für «Music» als Eröffnungsstück entschieden hatte? Nach «Just a Gigolo» und «Chante» erfreuten die «Schwyzerörgelifrönde Pilatusblick» ihr Publikum mit heimatlichen Klängen. Auch «Accordissimo» schien Gefallen an der Musik «made in Switzerland» gefunden zu haben. Aber: Was war denn das? Pascal Bär und Roman Schwarb hatten ihre Schlagzeuginstrumente in der Pause durch Schüsseln ersetzt, in denen sie Fünfliberstücke auf die musikalische Reise schickten. Damit nicht genug: Unversehens setzten ihre männlichen Orchesterkollegen mit mehrstimmigen Naturjodel- Lauten ein, die Hände, wie es sich gehört in den Hosentaschen: ein waschechtes Appenzeller Zäuerli.

Und flugs kehrten Talerschwinger und Sänger wieder zu ihren Instrumenten zurück, denn jetzt gehörte die Bühne mit «Im Örgelihuus» dem gemeinsamen Auftreten von «Schwyzerörgelifrönde Pilatusblick» und «Accordissimo», spontan unterstützt durch das rhythmische Klatschen des hoch erfreuten Publikums.

Publikum forderte Zugaben

Nachdem sich die «Schwyzerörgelifrönde Pilatusblick» von der Bühne verabschiedet hatten, war für den Rest des Abends wieder Rock, Pop und Schlager angesagt. Ob «Bon Jovi in Concert», «Für immer jung», «Back to the Sixties» oder «Schlager Mix»: Das Publikum bedankte sich auch hier mit rhythmischem Klatschen und kräftigem Applaus für das Gehörte. Schon bald musste Präsidentin Erika Kuczynski das Publikum auf die lauthals herbei geklatschten Zugaben vertrösten.

Dann beendete der fallende Vorhang auch die jüngste Ausgabe von «Accordissimo in Concert» und den Anwesenden blieb die Erinnerung an ein unvergesslich schönes musikalisches und gesellschaftliches Erlebnis. Für die gute Laune sorgten auch die für das leibliche Wohl verantwortlichen Kräfte. Nicht zuletzt machte die Tombola mit ihren verlockenden Preisen Appetit auf den Griff in die Loskörbchen.

