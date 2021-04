Challenge League – Die perfekte Antwort auf die Blamage: GC siegt souverän Die Grasshoppers unterlagen vor einer Woche Xamax 1:4. In Schaffhausen holen sie nun einen 2:0-Sieg und bleiben damit vier Punkte vor Thun. Marcel Rohner

Die Entscheidung: Die GC-Spieler bejubeln das 2:0 gegen Schaffhausen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Das Debakel ist nicht einmal eine Woche her. Gleich 1:4 verlor GC gegen Neuchâtel Xamax, den Achten der Challenge League. Es war eine enttäuschende Vorstellung, die diese Niederlage rechtfertigte, die schwächste auch, seit die Zürcher anfangs Saison in Kriens 2:5 untergingen. Thun rückte auf vier Punkte heran.

Sechs Tage später nun fragt man sich schnell, was in dieser kurzen Zeit mit den Grasshoppers passiert ist. 2:0 führen sie zur Pause, sie spielen richtig gut, obwohl sie in den sieben Partien vor diesem Abend nur neun Punkte holten. Nun steht eine Handvoll GC-Fans an einem Gitter und schreit seine Jubelchöre ins Innere des Lipo Parks, es passt alles zusammen für die Zürcher.