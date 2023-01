Analyse zu Harry-Interview – Nach der Kampfansage ans Königshaus wirkt er befreit Der Prinz gibt dem britischen Sender ITV ein Interview, in dem er die Royal Family angreift. Dabei wirkt er so entschlossen wie traurig. Und lässt ein Hintertürchen zur Versöhnung offen. Alexander Mühlauer aus London

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Ich will kein alleinerziehender Vater sein»: Harry vergleicht die Art, wie seine Frau Meghan Markle von den Medien behandelt wird, mit dem Schicksal seiner 1997 gestorbenen Mutter, Prinzessin Diana. Video: Tamedia, AP

Gleich am Anfang macht Prinz Harry klar, worum es hier geht. Seine Geschichte, sagt er, sei jahrelang von anderen erzählt worden. Damit soll es nun vorbei sein. Jetzt ist er dran. Er, Harry himself, will endlich erzählen, wie es so weit kommen konnte.