Eingliederung in Bachenbülach – Nach der Krise zurück in den Job Nach einer psychischen Krise ist es für Betroffene oftmals schwierig, wieder Arbeit zu finden. Viele Betriebe haben Berührungsängste, jemanden wieder einzugliedern. Dass es auch anders geht, zeigen zwei Beispiele in der Region. Barbara Stotz Würgler

Maya Huber bei der Arbeit im Showroom des Autocenter Bülach-Süd in Bachenbülach. Foto: Christian Merz

Maya Huber ist eine gestandene Frau Mitte 50. Sie hat drei Kinder grossgezogen und war stets berufstätig. Doch Anfang 2018 ging es ihr zusehends schlechter. Der Verlust ihrer damaligen Stelle und eine familiäre Situation belasteten sie so sehr, dass sie sechs Wochen lang in eine psychiatrische Klinik musste. Nach der stationären Behandlung stand die kaufmännische Angestellte vor der nicht leichten Aufgabe, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu finden. Nach Monaten erfolgloser Stellensuche konnte sie beim Arbeitsintegrationsprogramm We-Care der Stiftung Wisli in Bülach einsteigen. «Mein Selbstvertrauen war am Boden nach den traumatischen Jahren», erinnert sich Maya Huber.