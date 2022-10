Raserdelikt in Steinmaur – Nach der Schlitterfahrt durchs Rübenfeld kam die Polizei Die Kantonspolizei hat am Samstagnachmittag in Sünikon einen Autofahrer verhaftet. Der war zuvor mit seinem Auto über hundert Meter weit durch eine landwirtschaftliche Fläche gerutscht.

Die Spuren des möglichen Raserdelikts. Foto: Kapo Zürich

Kurz vor 15.30 Uhr fuhr am Samstag ein 28-jähriger Italiener mit seinem Auto auf der Wehntalerstrasse Richtung Sünikon. Ausgangs einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schlitterte über die Gegenfahrbahn und ein Rübenfeld. In der Folge sei er auf einem Feldweg zum Stillstand gekommen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Das Spurenbild zog sich über eine Distanz von über hundert Metern.

Der Lenker wurde verhaftet. Sein Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen und das Fahrzeug sichergestellt. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, sowie ein Verfahren wegen Verdachts auf ein Raserdelikt eröffnet.

mcp