Suchtprävention Zürcher Unterland – Nach der Trennung folgt die Neuorientierung Die Suchtprävention Zürcher Unterland ist Geschichte. Neu gibt es zwei separate

Suchtpräventionsstellen für die Bezirke Bülach und Dielsdorf. Die beiden Leiter erhoffen

sich von der Umstrukturierung mehr Nähe zur Bevölkerung. Barbara Stotz Würgler

Die Suchtprävention Zürcher Unterland gliedert sich neu in zwei eigenständige Bezirksorganisationen auf. Symbolfoto: Pino Covino

Die Auflösung der bisherigen Organisation Suchtprävention Zürcher Unterland mit Sitz in Glattbrugg wurde Ende 2019 beschlossen. Die Trennung ging vom Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf aus, der ein auf die eigenen Gemeinden zugeschnittenes Angebot schaffen wollte. Per Ende 2020 wurde die Suchtprävention Zürcher Unterland aufgelöst.

Seit Beginn des neuen Jahres ist Simon Müller verantwortlich für die Fachstelle Suchtprävention im Bezirk Dielsdorf. Diese wird unter dem Dach des Zweckverbands Sozialdienste Bezirk Dielsdorf geführt und hat ihren Sitz an der Brunnwiesenstrasse 8a. Die Suchtpräventionsstelle Bezirk Bülach befindet sich derzeit noch an der früheren Adresse der Suchtprävention Zürcher Unterland, an der Europastrasse 11 in Glattbrugg. Per 1. April beziehen Fachstellenleiter Sven Anders und seine drei Mitarbeitenden neue Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse 3 im Zentrum von Bülach. Auch ein Teil des Beratungsteams der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen wird hierherziehen. Die Suchtpräventionsstelle Bezirk Bülach steht neu unter dem Dach der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen (Fabb) in Kloten, deren Gesamtleiterin Annette Glaser ist.